VIDEO Sistemul de sănătate românesc, prin ochii medicului Theodor Luzt: „Provocator să lucrezi în România”

Format profesional în Germania, țară în care s-a bucurat de aprecierea colegilor săi, medicul specialist în radiologie intervențională Theodor Lutz a ales să revină în România pentru a pune în practică ceea ce a învățat peste hotare. Acesta povestește astăzi cum vede sistemul medical din țara noastră și care sunt planurile sale de viitor.

„Este provocator să fii medic în România. Este provocator dar îți oferă și anumite oportunități pe care nu le ai într-o țară ca Germania, pentru că acolo este totul pus la punct și nu ai prea multe lucruri de îmbunătățit. Aici este un potențial enorm să îmbunătățești lucrurile” spune dr. Theodor Lutz, medic specialist radiologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Familia, pe primul plan

În ceea ce privește planurile de viitor, medicul Theodor Lutz le dedică în totalitate familiei sale. Își dorește să aibă un parcurs profesional bun, în centrul său fiind familia și cele două fetițe.

„Peste 5 ani îmi doresc să rămân sănătos, să fiu alături de familie, să-mi văd fetele crescând și fericite și să nu regret că decizia de a reveni în România a fost una rea” mai spune dr. Theodor Lutz, medic specialist radiologie, Doctor în Științe Medicale, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.