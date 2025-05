VIDEO Sportul, activitatea care schimbă destine. Povestea campionului paralimpic Arian Notrețu

Despre sport se spune că are un impact semnificativ asupra stării de sănătate. Câteva minute de mișcare în fiecare zi ne protejază inima și ne redau buna dispoziție. Sportul poate schimba însă și destine, așa cum i s-a întâmplat campionului mondial paralimpic Arian Notrețu. Datorită sportului, el a reușit să învingă dizabiliatea pe care a dobândit-o în urma unui accident și să devină campion!

Arian Notrețu era un puști de 10 ani care-și pusese în bagaj cele mai frumoase visuri și făcuse primii pași spre succes, în momentul în care, în timp ce făcea antrenamente pe terenul de rugby s-a accidentat.

La început n-a dat importanță incidentului, însă în urma investigațiilor medicale, pentru a-i curma suferința provocată de accidentare, medicii au luat decizia de a-i amputa piciorul la care s-a accidentat.

„M-am accidentat, la început părea ceva minor, dar a devenit serios, însă am decis să mergem mai departe. Încă de mic mi-a plăcut sportul, părinții m-au observat. M-au înscris la cât mai multe sporturi, să văd unde mă potrivesc. Așa am ajuns la rugby unde, într-adevăr, am suferit o accidentare. Eram în timpul unui antrenament, urma să jucăm o etapă națională. Aveam 10 ani. A fost o simplă fază, am sărit la minge, coechipierul meu a sărit și el a aterizat pe piciorul meu. Nu am simțit nimic inițial, dar apoi am mers la medic și lucrurile au mers djn rău mai în rău. Lucrurile au degenerat în așa manieră încât, la 3 sau 4 luni deja s-a luat decizia de a-mi amputa piciorul” spune astăzi Arian Notrețu.

Înapoi la sport

Deși tragedia s-a petrecut din cauza sportului, Arian nu a renunțat la visul său de a deveni campion cu orice preț. Așa că și-a acceptat condiția, s-a reîntors la antrenamente și a luptat pentru podium și medalii. Iar rezultatele pe care le-a obținut la nivel mondial în competițiile la care s-a înscris confirmă această stare de fapt.

„Vestea nu a fost foarte dureroasă, pentru că aveam dureri foarte mari de picior, iar ceea ce s-a întâmplat m-a eliberat. Îmi doream să mă întorc în activitate, îmi doream să fac ceva. Nu mai suportam să stau în pat, nu mai suportam să mi se atragă atenția la orice. În momentul în care mi s-a dat acceptul că pot să mă întorc la ceea ce făceam înainte, nu am stat pe gânduri” se mândrește campionul mondial paralimpic.

Drumul spre succes

În momentul în care a descoperit faptul că și România susține activitățile sportive dedicate persoanelor cu dizabilități, Arian a fost de neoprit. A obținut record după record, medalie după medalie, devenind campion mondial paralimpic.

„Știam că există sporturi pentru persoanele cu dizabilități, dar nu știam unde, nu știam în ce condiții și am căutat și am descoperit că există proteze care fac din nou un om normal. Sportul se poate practica și la noi în țară, totul a început să meargă din ce în ce mai bine” mai spune sportivul.