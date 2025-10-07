VIDEO Sunt sau nu benefice dietele pentru sănătate? Iată ce spun experții

Atunci când avem probleme cu greutatea apelăm la diete. Specialiștii în nutriție susțin însă că dietele nu sunt tot timpul cea mai bună soluție. Din cauza alimentației restrictive pe care o impun riscăm să avem probleme de sănătate.

„Din păcate, dacă ținem dietă, organismul pierde apă și masă musculară și ne bucură pe cântar, dar asta nu înseamnă neapărat sănătate. Eu recomand pacienților să slăbească controlat, prin educație alimentară. Noi nu mai dăm diete, deloc” susține dr. Gabriela Rijala, nutriționist, asistent medical și expert în estetică medicală non-invazivă – Artist Touch Clinique, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Terapiile non-invazive, mult mai eficiente

Pe lângă dietă, oamenii ar trebui să-și îndrepte atenția asupra terapiilor non-invazive care au ca scop diminuarea stratului de grăsime depus în acele zone ale corpului unde este foarte greu de îndepărtat.

„Oamenilor le explică că dacă facem terapii se văd câteva sute de grame, dar în centimetri rezultatul e foarte frumos. Se poate lucra tot corpul, sunt mici zone în care nu se poate lucra pentru că există nervi și nu avem teste clinice” mai spune dr. Gabriela Rijala, nutriționist, asistent medical și expert în estetică medicală non-invazivă – Artist Touch Clinique, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.