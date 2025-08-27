VIDEO Terapia de substituție hormonală îmbunătățește calitatea vieții și relația cu medicii specialiști

Multe femei aflate în perioada menopauzei refuză categoric terapia de substituție hormonală de teamă ca ar putea provoca anumite modificări în organism care ar genera o serie de probleme medicale. Cancerul este boala de care se tem cele mai multe paciente și din cauza căreia nu doresc administrarea acestui tip de terapie.

Specialiștii susțin însă că terapia de substituție hormonală nu este un factor de risc pentru apariția unor boli grave, așa cum este cancerul, iar odată începută va determina pacienta să vină regulat la medic pentru investigații și monitorizare continuă.

„Tratamentul de substituție hormonală nu îți dă cancer. Nu faci cancer dacă faci acest tratament. Trebuie să doar să fii verificat și alte studii au arătat că alte persoane care fac acest tratament sunt în siguranță, pentru că ele iau în permanență legătură cu medicul. Odată la 6 luni fac investigațiile de sânge, o dată pe an fac ecografii mamare și Tiroidiene. Chiar dacă găsești ceva, la început, nu are legătură cu tratamentul ci că sunt alți factori care au declanșat asta, doar că a fost prins de la zero” spune dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

După primele investigații medicale realizate odată cu începerea terapiei de substituție hormonală, pacientelor le va fi ajustată doza de tratament. Totul se face însă sub directa observație a medicului și sub îndrumarea acestuia.

„Ajustarea tratamentului, în primele două luni, se face după starea pacientelor. După ce am stabilizat situația, urmează la 6 luni alte analize. După care, la un an, altele. De multe ori pacientele se simt în platou bine, adică n-au variații în starea lor, dar tu constanți ca medic că a scăzut nivelul hormonilor pe care îl avea inițial, pentru că procesul de menopauză avansează. Și atunci crești puțin dozele prescrise la început, astfel încât să rămâi la un nivel constant al dozelor minime, pentru ca pacienta să aibă o stare de confort” a precizat dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.