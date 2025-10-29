VIDEO Testele care spun că ai nevoie de un aparat dentar

Orice vizită la medicul stomatolog presupune realizarea unui plan de tratament. Prin acest plan, medicul stabilește tipul de tratament de care un pacient are nevoie. De foarte multe ori, stomatologii recomandă purtarea de aparate dentare. Pentru montarea lor sunt necesare o serie de investigații medicale amănunțite.

„Pacientul trece prin screeningul de rigoare, adică setul de investigații pentru instalarea aparatului ortodontic, precum radiografii, tomografii, tomografii specifice pentru ortodonție, scanări intra-orale. Uneori se poate face o predicție a rezultatului final obținut, printr-o imagine specifică” spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asemenea, datorită dezvoltării tehnologice din prezent, medicii pot realiza simulări computerizate a felului în care aparatul dentar trebuie montat, dar și a danturii la finalizarea tratamentului care implică purtarea aparatului dentar.

„O simulare de acest gen poate să realizeze o predicție a arcadei dentare dacă un canin inclus a fost tractat în arcadă versus aspectul aspectul și situația în care se scoate caninul, se prepară premolarul prin șlefuire și totul este reabilitat într-o manieră diferită” susține dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie, la Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.