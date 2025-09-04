VIDEO Tipuri de strabism ce pot afecta ochilor copiilor

Strabismul este o problemă de vedere diagnosticată în cazul multor copii. Prin controale preventive la medicul oftalmolog, încă din primii ani de viață ai celui mic, medicul poate descoperi această deficiență și o poate corecta. Dacă nu este avansat, strabismul s-ar putea corecta și acasă, conform indicațiilor medicale.

„Există două feluri de strabism. Este cel fiziologic care dispare practic. Iar acum depinde de la un caz la altul. În jurul vârstei de 2 ani strabismul ar trebui deja să dispară, să nu-l mai vedem, nici când copilul este obosit. Sau poate rămâne un grad mic pe care îl observă, de exemplu, atunci când facem poze. Atunci nu trebuie să ne îngrijorăm. Dar chiar și așa trebuie făcut un consult pentru a observa gradul de strabism” a explicat dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMedm, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O problemă ce poate fi corectată și acasă

Dacă strabismul nu este avansat, medicii recomandă părințiilor să acopere ochiul sănătos al copilului, preț de o oră pe zi, pentru ca cel unde există problema să funcționeze, în timp, normal.

„La vârstele mici gradul mic de strabism se poate corecta acasă prin acoperirea ochiului sănătos. Astfel că, dacă un copil stă jumătate de oră, la început, apoi câte o oră, în timp ce se joacă sau colorează cu ochiul sănătos acoperit, celălalt va fi forțat să-și revină” mai spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMedm, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Însă dacă vorbim despre un strabism accentuat, medicii recomandă ca metodă de tratament intervenția chirurgicală. „Dacă vorbim despre un strabism cu grad mare atunci este nevoie de o intervenție chirurgicală” mai spune dr. Teodora Roșoga, medic primar oftalmolog – Centrul Medical TenMedm, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.