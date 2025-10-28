VIDEO Trecerea la ora de iarnă și impactul asupra psihicului nostru

Deși aparent e o situație pe care o cunoaștem de ani de zile, trecerea la ora de iarnă ne influențează stările emoționale. Psihologii ne recomandă să le cerem sfatul dacă ne simțim afectați de această schimbare a orei.

„Schimbarea această de oră, pentru mulți oameni e un moft și spun că sunt în confort cu ora de iarnă. Am cazuri la cabinet că e deja iarnă, că nu mai vor să iasă din casă, se izolează social. Deci, poate provoca izolare socială, frustrare, anxietate. Tehnic vorbind se secretă mai multă melatonină și simțim nevoia de a dormi mai mult” susține Elena Cerbureanu, psiholog la Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Ce este de făcut?

Specialiștii recomandă să ne conectăm cu acele activități prin care putem ține creierul activ și concentrat. „Ar trebui să recăpătăm rutina din timpul verii și să reeducăm creierul și să o accepte că este încă prezentă. Tot ce scoate creierul din rutina lui îl bulversează” mai spune Elena Cerbureanu, psiholog la Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.