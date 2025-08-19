VIDEO Tulpinile de care ne protejează vaccinul anti-HPV

Vaccinarea anti-HPV oferă protecție împotriva a 9 tulpini ale virusului HPV. Asta nu înseamnă că într-o singură doză de ser există mai multe doze de vaccin. În spațiul public sunt deseori răspândite astfel de informații cu scopul de a-I determina pe oameni să renunțe la ideea imunizării. Medicii susțin că aceste informații nu sunt reale, iar principiul de acțiune al vaccinului este cu totul altul.

„Nu este prea mult pentru organism să ne vaccinăm cu vaccinul anti-HPV care protejează împotriva a 9 tulpini. Trebuie să avem în vedere că este o grupă de virusuri înrudite și nu e ca și cum noi administrăm 9 vaccinuri într-unul singur. Este pentru o familie întreagă, dar în cadrul aceleiași familii fiecare subgrupă are o componentă diferită a peretelui viral. Și atunci asta face vaccinul îmi asigură această diversitate și mă acoperă perfect” susține dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, același vaccin oferă protecție și împotriva tulpinilor care provoacă negi sau condiloame.

„Acest vaccin oferă protecție inclusiv împotriva tulpinilor 6-11. Sunt cele care dau negii sau condiloamele vulvare, vaginale sau condilomatoza orală. Sunt cele care dau condiloame” mai spune dr. Alina Datcu, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.