VIDEO Viața de familie a medicului Diana Loreta Păun: „Dacă ai carieră, sigur ai nevoie de susținerea familiei”

Invitată în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”, difuzată la Medika TV, prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București, a vorbit despre importanța familiei în viața sa.

„Am o familie mare și sunt participativă în viața familiei. Dar faptul că am în spate o familie care mă susține este foarte important. Cred că orice om care are în spate o carieră strălucită are în spate un secret: un soț, un copil, o familie, cineva care e mereu alături de el” susține prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București.

Fiul, avocat

Deși dr. Diana Păun și soțul său îmbracă halatul alb, fiul lor a decis să nu practice medicina. Absolvent al Facultății de Drept, acesta este în prezent avocat.

„Băiatul meu deși provine din doi medici, a ales să facă Facultatea de Drept și este avocat. L-am întrebat de ce nu a ales medicina și mi-a spus că preferă o meserie mai ușoară văzându-ne pe noi, părinții lui, cât muncim” mai spune prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București.

Medicina, mai mult decât o profesie

Viața profesională a dr. Diana Loreta Păun nu se termină nici când ajunge acasă. Chiar și în sânul familiei, discută despre medicină împreună cu soțul său.

„Când ajung acasă povestesc despre cazurile medicale cu soțul meu. Noi medicii discutăm intens despre profesia noastră. Și la petreceri să știți că noi în general nu vorbim despre alte lucruri decât despre medicină” mai spune prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șefa Clinicii de Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență București.