Viitorii rezidenți, încurajați de ministrul Sănătății: „Mă bazez pe voi”

Toate cele șase centre universitare din țară au organizat duminică examenul de Rezidențiat. Cei 10.000 de candidați au fost încurajați de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătății. Despre puterea de a face bine.Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – și sunt aproape de voi. Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsați intimidați de nimeni. Mergeți înainte. Credeți în visul vostru de a face bine” a declarat Alexandru Rogobete.