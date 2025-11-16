Viitorii rezidenți, încurajați de ministrul Sănătății: „Mă bazez pe voi”

FacebookEmailWhatsApp

 

Toate cele șase centre universitare din țară au organizat duminică examenul de Rezidențiat. Cei 10.000 de candidați au fost încurajați de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătății. Despre puterea de a face bine.Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – și sunt aproape de voi. Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsați intimidați de nimeni. Mergeți înainte. Credeți în visul vostru de a face bine” a declarat Alexandru Rogobete.

 

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro