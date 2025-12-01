Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA: 18768 de pacienți în România

Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva HIV/SIDA. Pe această cale, INSP susține că țara noastră are în evidență aproape 19 mii de persoane infectate cu virusul HIV.

„Această zi reprezintă o oportunitate prin care comunitatea globală îşi reafirmă angajamentul pentru echitate, inovaţie şi solidaritate în lupta împotriva HIV şi de a încuraja progresul în prevenţia, tratamentul şi îngrijirea HIV/SIDA în întreaga lume. A devenit una dintre cele mai recunoscute zile internaţionale dedicate sănătăţii şi o oportunitate cheie de a sensibiliza opinia publică, de a-i comemora pe cei care din cauza aceste boli nu mai sunt printre noi şi de a sărbători victoriile, cum ar fi accesul sporit la servicii de tratament şi prevenţie” potrivit INSP.

Conform datelor prezentate de Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA al Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti, situaţia este următoarea:

  • la data de 31 decembrie 2024, numărul pacienţilor cu HIV/SIDA în viaţă era de 18.768.î
  • numărul de cazuri noi HIV/SIDA depistate în anul 2024 a fost de 810;
  • numărul de decese înregistrate în anul 2024 a fost de 193;
  • totalul cazurilor HIV/SIDA (cumulativ 1985-2024) a fost de 28.793, din care: totalul cazurilor HIV (cumulativ 1992-2024) este de 9.912; totalul cazurilor SIDA (cumulativ 1985-2024) este de 18.881;
  • totalul deceselor prin SIDA din perioada 1985-2024 a fost de 8.749;
  • la 31.12.2024, numărul persoanelor aflate în tratament şi profilaxie post-expunere a fost de 16.464;
