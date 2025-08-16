120 milioane de euro pentru Ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate

Într-o postare pe rețelele sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță investiții de 120 milioane de lei, din fonduri europene, pentru Ambulatoriile de specialitate. Finanțările ar trebui asigurat prin Programul Operațional Sănătate.

„Nu mai aşteptăm alţi 35 de ani – dezvoltăm acum Ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate” susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În respectiva postare, ministrul Sănătății mai precizează faptul că aceste investiții sunt necesare mai ales pentru a le asigura pacienților servicii medicale de calitate.

„Schimbăm această realitate. Dezvoltăm Ambulatoriile de specialitate şi investim masiv pentru ca pacienţii să ajungă mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile” mai spune Alexandru Rogobete.