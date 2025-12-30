Activitatea electrică a creierului și ce spune despre noi. Povestea BrainMap

Activitatea electrică a creierului spune multe despre felul în care acest organ funcționează. Însă, analiza acestor date poate evidenția și aspecte ce au legătură cu alte zone ale corpului. Instititul BrainMap realizează hărți ale creierului pornind de la activitatea electrică, oferind o imagine de ansamblu asupra întregului organism.

„Activitatea electrică a creierului se transformă în niște imagini, niște hărți, care ne spun cum funcționează creierul, cum este el din punct de vedere funcțional. Așa descoperim cele 47 de arii ale creierului care au strânsă legătură cu corpul ele au o reprezentare pentru fiecare parte a corpului” spune Alina Robu, psiholog și terapeut neurofeedback, co-fondatoare a Institutului BrainMap

Scopul acestei mapări a creierului este de a descoperi acele probleme ce pot fi vindecate.

„Este ca într-o organizație cu mai multe departamente, iar dacă la nivel general lucrurile nu fucționează asta se poate vedea foarte bine și analizând în detalui poți face lucrurile acesta din nou funcționale” explică și dr. Diana Nemeș, medic primar, psiholog clinician, terapeut neurofeedback co-fondator Institutul BrainMap, invitată în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.