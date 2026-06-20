Ce este chirurgia reconstructivă și ce tipuri de pacienți au nevoie de un astfel de tratament

Spre deosebire de chirurgia estetică, cea reconstructivă repară defectele care apar din cauza unor traumatisme sau în urma unor intervenții chirurgicale așa cum sunt cele de îndepărtare a unui sân afectat de boli oncologice.

„Chirurgia reconstructivă este o parte a chirurgiei plastice care se ocupă cu reconstrucția formei și funcției mai multor defecte apărute în urma unor traumatisme sau arsuri, reconstrucția mamară post mastectomie”, susține

dr. Sabina Grama, medic primar chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă – Spitalul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Tipologia pacienților este diversă, spun specialiștii în chirurgie reconstructivă.

„Tipurile de pacienți sunt diverse. Eu lucrez și în medicina de urgență, dar tratăm și pacienți electivi. Cei electivi sunt pacienții care programează în regim cronic pentru diferite defecte, precum chirurgia mâinii, reconstrucția de sân”, mai spune

dr. Sabina Grama, medic primar chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă – Spitalul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.