Angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpoca, agresați de un pacient

Un grav incident s-a petrecut în cadrul Secției Ojasca a Spitalului de Psihiatrie Săpoca. Doi angajați au ajuns la spital după ce au fost agresați de un pacient. Cei doi s-au ales cu multiple traumatisme.

Este vorba despre un bărbat și o femeie care au fost agresați de un pacient internat în cadrul unității medicale din cauza unor fapte de natură penală.

„Femeia a suferit un traumatism de coloană cervicală, iar bărbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral prin lovire cu pumnul. Ambii pacienţi sunt stabili, conştienţi şi cooperanţi, aflându-se în curs de investigaţii medicale” au transmis reprezentanții unității medicale, potrivit News.ro.

Pacientul internat a fost imobilizat înainte de a părăsi unitatea sanitară.

Autorităţile au deschis o anchetă şi urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

