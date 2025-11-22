Anunțul ministrului Sănătății: Reforme importante în domeniul sanitar

Într-o declarație publică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susținme că sistemul medical din România va beneficia de reforme importante.

Noile reforme despre care vorbește ministrul SĂnătății vizează, printre altele, plata gărzilor medicilor sau schimbarea normativului de personal.

Primele reforme au în plan o regânire a sistemului de tarifare pentru gărzile medicilor.

„Vor fi plătite diferit. Odată cu implementarea acestei modificări legislative, lucrurile se vor relaxa din punct de vedere administrativ şi nu doar în ceea ce priveşte zona de gărzi. Pe de altă parte lucrăm la schimbarea normativului de personal. Ce înseamnă? Nu o să mai ţină cont doar de numărul de paturi, aşa cum se întâmplă acum, ci o să ţinem cont şi de numărul de pacienţi, o să ţină cont de complexitatea cazurilor, o să ţină cont de infrastructura pe care unitatea sanitară o are la dispoziţie” a explicat Alexandru Rogobete.

