Există multe aspecte pe care le moștenim de la părinți. Chiar și bolile se transmit genetic. Medicii susțin că și căderea părului se moștenește genetic. Componenta ereditară a alopeciei influențează fenomenul mai mult decât am putea crede.

Alopecia androgenetică, sau fenomenul cronic de cădere a părului, este influențată atât hormonal, cât și genetic. Un rol esențial îl joacă dezechilibrele provocate de hormonii androgeni.

Căderea părului se moștenește genetic

Acțiunea acestor hormoni este influențată de genele care determină căderea părului. Aceste gene sunt moștenite de la părinți.

„Alopecia androgenetică, așa cum îi spune și numele, are două ramuri. Adică «andro», o ramură hormonală, care implică hormonii androgeni, prezenți atât la bărbați, cât și în sângele femeilor, dar și o ramură genetică. Adică are o componentă ereditară, moștenită genetic„ a explicat

dr. Adelina Popa, medic specialist în dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De ce cade părul în zona frunții

Alopecia androgenetică afectează doar anumite zone ale scalpului. Este vorba despre acele zone unde există receptori pentru hormonii androgeni.

„Această componentă genetică antrenează componenta hormonală care determină căderea părului în anumite zone ale scalpului. Este vorba despre zona frontală, zona din vârfului capului. Niciodată nu va cădea părul de la nivelul cefei pentru că acolo nu există receptori pentru hormonii androgeni masculini care se plimbă prin sângele nostru„ mai spune dr. Adelina Popa, medic specialist în dermato-venerologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.