Piciorul diabetic, o consecință a tratării incorecte a diabetului VIDEO

Diabetul nu este o boală care are simptome specifice. Scăpată de sub control, boala poate provoca neuropatia diabetică, adică distrugerea nervilor și a vaselor de sânge periferice. O consecință a acestei situații este piciorul diabetic.

„Furnicături, rana nu se vindecă. Fibrele nervoase, fiind afectate, vasele de sânge nu mai transmit semnale că ceva se întâmplă acolo. Nu mai are cine practic. Toate aceste probleme nu sunt transmise la creier„ susține dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În anumite cazuri, există unele reacții care evidențiază probleme la nivelul membrelor inferioare.

„Unii simt furnicături, amorțeli, alți pacienți, mai rar, când au exacerbată durerea. Neuropatia aceasta periferică cu lipsa senzației de durere sau a tuturor senzațiilor din teritoriul periferic aproape nu mai are simțuri„ susține dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.