Importanța testelor genetice în cazul cuplurilor infertile VIDEO

Testele genetice care sunt recomandate în cazul persoanelor care vor să conceapă un copil, dar care, din diverse cauze, nu reușesc au o importanță deosebită. Un aspect important este că aceste analize evidențiază dacă un cuplu poate transmite mai departe, genetic, anumite afecțiuni grave.

„În cazul de lipsei de celule sexuale la femei sau bărbați, testele genetice ne spun dacă pot efectua sau nu tratamente pentru a produce celulele sexuale. Mai mult, informațiile pe care ni le transmit pot avea boli recesive amândoi și atunci să fie embrioni care poartă boala. Iar soții nu știu că poartă aceste defecte, să le spunem” susține dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Sunt însă situații în care chiar dacă aceste gene sunt transmie la copii, ele nu se manifestă, iar bolile grave nu apar.

„Sunt însă situații în care copiii au aceste gene, iar boala nu se manifestă. Dar există și cazuri în care boala se manifestă” mai spune dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar obstetrică – ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.