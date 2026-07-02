Call centerul ANPIS, pus la dispoziția aparținătorilor persoanelor relocate din azilele groazei din Bihor

nformaţii, începând de joi, la Call Center-ul ANPIS – 021.9309. La nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale o echipă tehnică va oferi sprijin şi îndrumare metodologică tuturor celor 20 de DGASPC-uri implicate în gestionarea acestor cazuri. Săptămâna viitoare, va fi promovată o Hotărâre de Guvern pentru alocarea a 19 milioane de lei pentru îngrijirea victimelor până la finalul anului.

“Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, a convocat astăzi o şedinţă operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul ministerului, pentru monitorizarea permanentă a situaţiei celor 409 persoane descoperite în timpul intervenţiei DIICOT din judeţul Bihor. În cadrul şedinţei au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenţiei la nivel naţional, pentru sprijinirea persoanelor relocate şi a familiilor acestora, precum şi pentru susţinerea autorităţilor locale care gestionează cazurile”, a transmis, joi, Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, începând de joi, aparţinătorii persoanelor care locuiau în spaţiile percheziţionate de DIICOT în judeţul Bihor pot obţine informaţii despre situaţia acestora la Call Center-ul ANPIS – 021.9309.

“Precizăm că informaţii privind situaţia persoanelor relocate din judeţul Bihor pot solicita doar familiile sau aparţinătorii acestora. Totodată, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale va emite un ordin prin care sunt stabilite măsuri unitare pentru gestionarea acestei situaţii la nivel naţional”, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

Astfel, cele 20 de direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) care au preluat persoane relocate trebuie să asigure, în cel mai scurt timp, evaluarea fiecărei persoane, precum şi o analiză a nevoilor şi resurselor necesare pentru asigurarea îngrijirii şi serviciilor adecvate acestor oameni.

“Prin ordin se va constitui, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, o echipă tehnică care va oferi sprijin şi îndrumare metodologică tuturor DGASPC-urilor implicate în gestionarea acestor cazuri. În acelaşi timp, fiecare DGASPC va desemna o persoană responsabilă de coordonarea activităţilor privind persoanele relocate, pentru a asigura o comunicare eficientă şi o intervenţie unitară”, mai anunţă Ministerul Muncii.