Campanie preventivă pe litoralul Mării Negrii organizată de UMF „Carol Davila”

Turiștii care se află în sudul litoralul românesc al Mării Negre, în perioada 12-17 august 2025, se pot alătura campaniei preventive inițiată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. Este al patrulea an în care instituția derulează campania „Asumă-ți să fii sănătos!”.

Această campanie este realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie, Direcția de Sănătate Publică Constanța și Ministerul Apărării Naționale.

Astfel, turiștii care se vor afla în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Staurn și în municipiul Mangalia vor beneficia de consultații gratuite în specialitățile medicale dermatologie, endocrinologie și pediatrie. Acestei campanii i s-au alăturat 36 de medici rezidenți și specialiști care vor fi prezenți la punctele special amenajate în fiecare dintre cele 5 locații.

„Devenit deja un eveniment anual de tradiție, campania de prevenție a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila -Asumă-ți să fii sănătos!-revine anul acesta pe litoralul românesc pentru a oferi cât mai multe consultații medicale turiștilor aflați în această perioadă la Malul Mării Negre și care vor alege să-și sacrifice câteva zeci de minute din concediul de odihnă pentru o evaluare dermatologică, endocrinologică sau pediatrică și în definitiv pentru siguranța stării lor de sănătate” susține prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.