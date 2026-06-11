Hipoglicemia, la fel de periculoasă ca și hiperglicemia VIDEO

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Valorile mari ale glicemiei ne pot afecta sănătatea. Același lucru se întâmplă și în cazul valorilor foarte scăzute ale glicemiei. Hipoglicemia este o problemă reală de sănătate și trebuie investigată la medic.

„Ar trebui să știm că nu doar o glicemie mare ne pune viața în pericol. Mai mult decât o glicemie mare, o glicemie foarte mică poate pune în pericol viața. Hipoglicemia necorectată, nediagnosticată, cu valori de 20, 30, reprezintă un pericol chiar și pentru viața celor din jur” susține dr. Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Medicii atrag atenția că trebuie să existe mai multă informare și mai multe discuții cu privire la felul în care se face prevenția în cazul diabetului și despre cum putem ajuta un pacient cu un astfel de diagnostic.

„De aceea, cred că este bine să întărim aceste modalități de comunicare, de informare a publicului pentru că nu este suficient să știe doar pacientul. Diabetologul încearcă în cabinet să discute cu pacientul, dar cred că este bine să reușim să instruim o întreagă societate” mai spune  dr. Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, invitată în cadrul emisiuni „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
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