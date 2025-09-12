Cât de sănătoase sunt, de fapt, dulciurile fără zahăr?

Dulciurile fără zahăr au devenit tot mai populare în ultimii ani, pe măsură ce tot mai mulți oameni caută alternative mai sănătoase la deserturile tradiționale. Pe rafturile magazinelor găsim ciocolată, biscuiți, bomboane sau gume de mestecat etichetate drept „sugar free” sau „fără adaos de zahăr”. Întrebarea firească este cât de bune sunt ele cu adevărat și dacă reprezintă o alegere mai sănătoasă.

Un prim aspect de luat în calcul este tipul de îndulcitori folosiți. În majoritatea cazurilor, zahărul este înlocuit cu polioli precum xilitol, eritritol sau maltitol, dar și cu îndulcitori intensivi precum stevia sau sucraloza. Aceștia adaugă gust dulce fără a aduce aceleași calorii ca zahărul clasic. Din această perspectivă, dulciurile fără zahăr pot fi o alegere mai bună pentru persoanele care își doresc să reducă aportul caloric sau să își mențină greutatea sub control.

Un alt avantaj important este legat de sănătatea dentară. Zahărul obișnuit favorizează dezvoltarea bacteriilor responsabile pentru carii, în timp ce mulți îndulcitori din dulciurile „sugar free” nu au același efect. Astfel, produsele fără zahăr pot fi mai prietenoase cu dinții, în special în cazul copiilor sau al celor care consumă frecvent gustări dulci.

Totuși, dulciurile fără zahăr nu sunt lipsite de controverse. Unele tipuri de polioli pot provoca balonare, gaze sau disconfort abdominal atunci când sunt consumați în cantități mari. De asemenea, eticheta „fără zahăr” poate crea impresia falsă că produsul este complet sănătos, deși multe dintre aceste deserturi pot conține grăsimi, arome artificiale și aditivi.

Pentru persoanele cu diabet, dulciurile fără zahăr pot fi o opțiune mai sigură, însă nu întotdeauna neutră. Anumiți îndulcitori pot avea totuși un impact asupra glicemiei, motiv pentru care este important ca fiecare să verifice informațiile nutriționale și să testeze reacția individuală.

Gustul rămâne un factor subiectiv. Unele dulciuri fără zahăr au un profil plăcut și apropiat de cel al produselor tradiționale, în timp ce altele pot lăsa un postgust mai intens sau mai puțin natural.

Concluzia este că dulciurile fără zahăr pot fi o alternativă utilă atunci când sunt consumate cu moderație și integrate într-o alimentație echilibrată. Ele nu ar trebui privite ca o soluție miraculoasă pentru sănătate, dar pot reprezenta un pas spre reducerea consumului de zahăr rafinat.