Uleiul de măsline , în special varianta extra-virgin, conţine zeci de compuşi benefici pentru sănătate, nu doar grăsimi bune. Printre aceşti compuşi se numără antioxidanţi puternici, polifenoli şi alţii care pot avea efect protector pentru inimă, vase de sânge şi metabolism. Astfel, în rândurile de mai jos vă arătăm câte elemente sănătoase sunt în uleiul de măsline.

Un studiu recent a arătat că administrarea unui extract de ulei de măsline îmbogăţit cu Hidroxitirosol (HT) timp de 30 de zile a îmbunătăţit funcţia ventriculară și elasticitatea arterială. Studuiul a evidențiat această situație pentru persoanele cu probleme cardiace.

Vasele de sânge au devenit mai flexibile, iar parametri ai circulaţiei s-au ameliorat. De asemenea, s-au redus markerii de stres oxidativ și inflamaţie (precum LDL oxidat, markeri ai peroxidării lipidice, proteina C-reactivă).

Câte elemente sănătoase sunt în uleiul de măsline

Oferind o imagine mai amplă, un al studiu concluzionează că un consum regulat de ulei de măsline virgin (sau extra-virgin) este asociat cu scăderea riscului de boli cardiovasculare. Efectul este atribuit polifenolilor din ulei.

Aceşti compuşi ajută la protejarea lipidelor sanguine împotriva oxidării, reduc inflamaţia și contribuie la prevenirea disfuncţiilor metabolice.

„Polifenolii din uleiul de măsline reduc producerea de specii reactive de oxigen (ROS) și peroxidarea lipidică, diminuând astfel stresul oxidativ.”

„Consumul regulat de ulei de măsline virgin pare să scadă riscul bolilor cardiovasculare și să protejeze vasele sanguine prin mecanisme antiinflamatorii și antioxidante.”

Ce conține, de fapt, uleiul de măsline

Uleiul de măsline conţine, pe lângă acizi graşi mononesaturaţi, numeroşi compuşi bioactivi. Este vorba despre polifenoli antioxidanţi, steroli, carotenoizi.

Aceşti compuşi exercită efecte antioxidante, antiinflamatorii, pot proteja vasele de sânge, pot reduce oxidarea colesterolului „rău” (LDL) şi pot susţine sănătatea cardiovasculară. Iar beneficiile sunt documentate de studii clinice și revizuiri sistematice.

Consumul regulat de ulei de măsile ne poate ajuta să ne întreținem sănătatea. De asemenea, este recomandat și în diete datorită conținutului ridicat de grăsimi sănătoase.