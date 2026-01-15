Ce este Mecanismul de Protecție Civilă Europeană, programul Comisiei Europene prin care statele oferă sprijin reciproc în cazul dezastrelor VIDEO

Comisia Europeană a creat un program prin care țările, atât din spațiul comunitar, cât și non-UE, își pot oferi sprijin reciproc în cazul unor dezastre. România, ca stat membru al Uniunii Europene, participă la rândul său activ oferind suport în cazul misiunilor ce au ca scop acordarea primului ajutor în situațiile de urgență generate de dezastre.

„Mecanismul de Protecție Civilă Europeană, este un mecanisc creat de Comisia Europeană în care sunt țări și din afara Uniunii Europene, precum Turcia sau Macedonia de Nord. Are un rol de coordonare a răspunsului la dezastre, nu numai în UE, lucrează și în afara blocului comunitar, cum a fost situația cutremului din Turcia” explică dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Parte integrantă a Mecanismului de Protecție Civilă Europeană este și Programul „RescUE”. Creat în urmă cu opt ani, acest program permite o mai bună desfășurare a forțelor și un răspuns mai bun în cazul intervenției pentru limitarea efectelor dezastrelor.

„Are la nivel european un număr de capabilități puse la dispoziție de țările membre și pot fi solicitate să intervine în alte zone. Dar mai conține și Programul «RescUE» și care este un program prin care se crează capabilități ale Comisiei Europene amplasate în diferte țări și unde Comisia Europeană poate să trimită capabilități, iar țările participante imediat le pun la dispoziție, finanțate sută la sută de Comisia Europeană” mai spune dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

România este la rândul său integrată în Programul „RescUE”, iar în baza participării sale, țara noastră a primit numeroase dotări cu ajutorul cărora poate interveni în cazul dezastrelor.

„România deja deține una din aceste capabilități. Este o premieră în UE, prima capabilitate «RescUE» pe stingerea incendiilor de pădure. Este vorba despre un elicopter amplasat din România, cumpărat pe banii Comisiei Europene, și poate fi trimis în orice intervenție” mai spune dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.