Ce este anorexia și cum poate fi tratată VIDEO

Tulburările alimentare sunt o realitate și mulți tineri cad în capcana acestor probleme. Internetul și utilizarea excesivă a rețelelor sociale influențează puternic apariția lor.

„Anorexia este acea tulburare de comportament alimentar care este determinată printr-o scădere bruscă și permanentă în greutate, cu o imagine deformată corporală. De obicei afectează persoane de la 10 ani și până la 40 de ani. Sunt foarte rare cazurile cu debut după 40 de ani” susține dr. ALEXANDRU ARICESCU, medic primar psihiatru, medic specialist diabet nutriție, membru APMA – Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Recomandarea specialiștilor este de a fi cât mai atenți la comportamentul pe care îl au astăzi tinerii.

„Este bine să fim atenți la acei tineri din jurul nostru care au scăderi bruște de greutate sub greutatea normală, pentru că, de multe ori, când ajung în cabinet au Indice de Masă Corporală sub 18,5. Iar această scădere bruscă este anormală și este o greutate care poate aduce probleme de sănătate” mai spune dr. ALEXANDRU ARICESCU, medic primar psihiatru, medic specialist diabet nutriție, membru APMA – Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

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