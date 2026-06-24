Dantură fixă în 24 de ore? Da, se poate spun specialiștii

Implanturi cu termen de valabilitate
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Noile tehnici utilizate de medicii implantologi permit inserția implanturilor fixe în 24 de ore. Mulți pacienți nu cred acest lucru, însă medicii susțin că procedurile se realizează și în România.

„Pentru cei care nu cred că dantura fixă se poate face în 24 de ore eu le spun că, da, se poate. Înainte se făceau acele extracții, dura o perioadă până când se refăcea țesutul osos, după care implanturile așteptam iar 6 luni„ susține dr. MADALINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manger operational al Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii susțin faptul că tehnologia a transformat stomatologia astfel încât, astăzi, imediat după ce un dinte a fost extras el poate fi înlocuit rapid cu un implant.

„Nu mai este cazul astăzi de așa ceva. În ultimii ani s-au făcut tot mai multe studii și, într-adevăr, acum este demonstrat științific faptul că în momentul în care pierdem un dinte e bine să-l înlocuim atunci, cât mai repede. Există situații când se face și extracția și implantarea într-o singură ședință. Practic, s-a redus mult” mai spune dr. MADALINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manger operational al Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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