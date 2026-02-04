Ce spune Bolojan despre decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical

În cadrul unei conferințe de presă, premierul Ilie Bolojan a explicat faptul că decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată pe baza unei propuneri a Ministerului Sănătății.

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este o decizie care a fost adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, în baza unei discuţii pe care am avut-o în prealabil decidenţii din Guvern. Şi trebuie să discutăm despre ea, nu trebuie să fugim de această măsură. Ea este una tranzitorie şi ţine cont de realităţile pe care le avem” a explicat premierul.

Anul trecut, potrivit șefului Guvernului, în România s-au plătit concedii medicale de 6 miliarde de lei.

„Asta înseamnă 1,2 miliarde de euro. Aproximativ 8% din bugetul total al Casei. Anul trecut am avut 77 de miliarde, buget pentru sistemul de sănătate din România, am suplimentat în ultimele şase luni cu 11 miliarde şi suntem în situaţia în care e pentru prima dată când nu intrăm în anul următor cu datorii pe componenta de sănătate, având toate plăţile la zi” a explicat Ilie Bolojan.

El a menţionat că suma pentru concediile medicale va rămâne în sistem pentru acoperi costul medicamentelor.

”Bugetele pe sănătate sunt nişte bugete foarte mari, care au crescut an de an şi toate tratamentele pe care trebuie să le asigurăm au o componentă care se ridică la aproximativ 25 de miliarde din acest buget. Ca atare, pentru că această sumă pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem, dar nu pentru concedii, ci pentru a acoperi costul medicamentelor şi al serviciilor”, a adăugat premierul.