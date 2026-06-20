Cele mai frecvente afecțiuni ale aparatului genital întâlnite la fetele de vârstă mică și adolescente VIDEO

Aparatul genital al fetițelor și adolescentelor poate suferi probleme medicale. De aceea, există o specialitate medicală dedicată tratării acestor deficiențe. Este vorba despre ginecologia pediatrică, iar medicii au grijă de sănătatea persoanelor care se încadrează în această grupă de vârstă.

„Cel mai frecvent, la grupul de vârstă 0 – 10 ani, sunt infecțiile din zona vulvovaginală, o să le spunem vulvovaginite. Eritem, prurit” explică dr. Sânziana Aioanei, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Mai târziu, la vârsta adolescenței, problemele genitale se modifică, un impact semnificativ având și transformările hormonale specifice adolescentelor.

„Se schimbă datele la vârsta adolescentei. Apar sângerări neregulate, dar există și partea de malformații congenitale din zona genitală care trebuie studiate mai în detaliu” mai spune dr. Sânziana Aioanei, medic specialist obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.