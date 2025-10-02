Cele mai frecvente cauze care provoacă ruptura de ligament încrucișat

Ligamentele încrucișate au rolul de a susține buna funcționare a articulației genunchiului. Ruptura lor poate genera probleme grave la nivelul genunchiului. Principala cauză care poate provoca o astfel de problemă este legată de traumatisme. Orice mișcare bruscă ne poate aduce în cabinetul medicului.

„Ligamentele încrucișate se rup în totdeauna în urma unui traumatism. Sunt foarte rare degenerările. Hiperextensia poate fi un traumatism. Când călcăm în gol, încercând să urcăm o treaptă. Alt mecanism este cel de răsucire, de pivotare forțată” susține dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Orice mișcare efectuată greșit poate provoca ruptura ligamentelor încrucișate.

„Sunt pacienți care deși nu au o viață activă pot suferi un traumatism de genul, au călcat într-o groapă” mai spune dr. Ion Codorean, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.