CMSR și Ministerul Finanțelor, protocol de colaborare pentru combaterea publicității înșelătoare în stomatologie

Prin acest protocol se creează un cadru de cooperare între cele două instituții ce va permite schimbul de idei și de informații, dar și consultări reciproce.

Scopul acestui protocol de colaborare are legătură cu diminuarea efectelor publicității înșelătoare în practica stomatologică.

„Prin acest protocol, CMSR consolidează dialogul instituțional cu Ministerul Finanțelor și vine în sprijinul comunității profesionale, asigurând expertiza necesară pentru ca situațiile care privesc publicitatea serviciilor stomatologice să fie analizate ținând cont de specificul medicinei dentare. Este important ca medicii stomatologi să știe care sunt regulile aplicabile, ce tipuri de mesaje pot ridica probleme și cum să evite situațiile care pot afecta încrederea pacienților sau credibilitatea profesiei”, susține dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Prevenție și informare

Mai mult, protocolul are drept scop promovarea conceputului de prevenție medicală, informare corectă și conformare voluntară.

Totodată, este la fel de important ca autoritățile publice cu rol în analizarea și sancționarea publicității înșelătoare sau comparative să aibă un partener care poate furniza expertiză profesională, în sprijinul unei analize echitabile.

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Medicii stomatologi vor putea beneficia de mai multă claritate în privința regulilor de comunicare.

„„Publicitatea în domeniul serviciilor medicale trebuie să respecte reguli clare, astfel încât informațiile transmise publicului să fie corecte, echilibrate și să nu creeze așteptări nerealiste. Protocolul semnat cu CMSR consolidează cooperarea dintre instituțiile noastre și permite o mai bună înțelegere a specificului profesiei atunci când sunt analizate situații care pot intra sub incidența legislației privind publicitatea înșelătoare sau comparativă. Ne dorim ca acest cadru de colaborare să sprijine prevenția, conformarea voluntară și protejarea interesului public” susține Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Măsuri de combatere a publicității înșelătoare

În ultimul an, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a făcut demersuri pentru diminuarea efectelor publicității înșelătoare.

În acest scop, a fost adoptat un nou Cod Deontologic, instrument ce permite identificarea practicilor publicitare neconforme.

n același timp, anumite practici de comunicare comercială pot intra și în competența altor instituții, precum Ministerul Finanțelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, potrivit atribuțiilor legale ale acestora.