Cocktailuri de substanțe cu anestezice de uz veterinar. Dr. Cristian Paparău, expert medico-legal: „Puteau doborî un cal”

Foarte mulți dintre tinerii care consumă substanțe interzise ajung la spital. În urma analizelor medicale se descoperă un amestec de mai multe substanțe pe care aceștia le ingerează. Testele au arătat că, în unele cazuri, au fost descoperite combinații de substanțe printre care se numără și anestezicele de uz veterinar.

„De multe ori trebuie să scoți telefonul ca să înțelegi ce conține acea substanță ca să-ți faci un mic inventar al cazului să știi de unde apuci acel caz. Sunt cazuri dramatice… Au fost inclusiv de la festivaluri cazurile unor tineri care au consumat, mai mult ca sigur nu știau ce…Iar în urma examenului toxicologic, am descoperit un amestec de substanțe, iar printre ele am descoperit de la substanțe psihoactive, până la droguri disociative sau anestezice de uz veterinar. Anestezice cu care dobori un cal” susține dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Din păcate, tinerii care consumaseră substanțele interzise care aveau în compoziție anestezicele de uz veterinar și-au pierdut viața.

„Vă dați seama ce diluție trebuie să facă cei care produc aceste substanțe pentru că nu degeaba au ajuns pe masa de autopsie acei tineri” a explicat dr. Cristian Paparău, expert medico-legal și psihiatru, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

