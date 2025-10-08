Continuă campania de vaccinare anti-HPV la Spitalul Universitar de Urgență București

Începută anul trecut în martie, campania de vaccinare împotriva infecției HPV continuă la Spitalul Universitar de Urgență București. Datele statistice arată că 650 de persoane, fete și băieți, s-au imunizat în cadrul unității medicale.

Campania se numește „Spune NU HPV-Alege să te vaccinezi” și va continua prin inițiativa de promovare a imunizărilor gratuite.

„În cadrul campaniei, zeci de medici rezidenţi şi studenţi de la UMF Carol Davila au participat astăzi, 8 octombrie 2025, la o sesiune informativă desfăşurată în Amfiteatrul Mare al SUUB, unde specialiştii le-au prezentat importanţa vaccinării anti-HPV pentru prevenirea unor afecţiuni grave. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti oferă posibilitatea vaccinării în cadrul Ambulatoriului integrat, unde între 1 martie 2024 şi 1 octombrie 2025 s-au vaccinat anti- HPV: 650 de persoane, dintre care 579 (89.1%) fete şi 71 (10.9%) de băieţi” potrivit unui comunicat de presă al unității medicale.

Cum se administrează serul?

Persoanele până la 15 ani primesc două doze de vaccin, la o distanță de 6 luni. Cele peste 15 ani se imunizează cu 3 doze administrate la 0, 2 și 6 luni. Vaccinul anti-HPV nu este destinat femeilor însărcinate, pentru că trebuie realizate studii privind siguranța serului pentru persoanele aflate în această categorie. Vaccinarea este gratuită pentru băieți și fete, până la 26 de ani.