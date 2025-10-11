Controale în cabinetele medicale cu săli de operație improvizate

Cabinetele medicale care dispus de săli de operație improvizate, aflate în special la parterul blocurilor, vor fi supuse unor ample verificări, potrivit unei declarații pentru Digi24 a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Voi demara un control care va verifica toate blocurile operatorii din astfel de locuri. Și sper să avem un raport disponibil săptămâna viitoare” a precizat ministrul Sănătății.

Controalele nu ar trebui să dureze foarte mult, având în vedere că nu există multe cabinete medicale care să dețină săli de operație improvizate. Oficialul nu exclude aplicarea de sancțiuni acolo unde vor fi descoperite nereguli.

„ Dorim să facem o mapare. Dacă vor fi găsite nereguli, operatorii vor fi sancționați sau chiar închis” a adăugat oficialul.