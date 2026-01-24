Cum are grijă de tenul său Livia Graur, prezentatoare Focus – Prima TV

Mereu în fața micului ecran, prezentatoarea Focus – Prima TV Livia Graur este atentă la tipurile de produse de make-up pe care le aplică pe față și, ulterior, la produsele pe care le folosește pentru a îndepărta machiajul.

„Sunt destul de atentă, cu un singur lucru, pentru că mă machiez în fiecare zi. Am mult produs pe față și faptul că fac asta în fiecare zi, mă face să fiu atentă la demachere. Demachiatul este necesar ca tenul să fie curățat, să respire” spune Livia Graur, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Livia Graur nu este o împătimită a produselor utilizate în exces pe care multe femei le aplică pe față. Are doar câteva creme pe care le folosește zi de zi.

„Ulterior folosesc câteva creme, nu foarte multe, nu sunt o împătimită a îngrijirii excesive. Nu fac excese„ mai spune Livia Graur, prezentatoare Focus – Prima TV, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.