Cum protejăm copiii, în mod sănătos, de impactul viciilor. Sfaturile terapeutei Yolanda Crețescu

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Foarte mulți părinți apelează la forța emoțională atunci când simt că pericolul viciilor se apropie de copiii lor. În realitate, această atitudine nu este una sănătoasă și poate deteriora relația copiilor cu adulții.

„Aș pleca întâi de cultura familială. Avem tendința de a fi lupul moralist. Îi spunem copilului să nu fumeze, dar noi tocmai ne-am stins țigara. Și nici scuza cu „eu nu le mai pot lăsa, să nu faci ca mine” nu funcționează. Putem să trecem prin acest proces împreună. E foarte importantă egalitatea, iar asta nu înseamnă că le dăm acces la viața de adulți, ci că ne respectăm” susține Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Recomandarea specialiștilor pentru adulți este de a renunța la această forță emoțională.

„Eu cred că și părinții care fac apel la forța emoțională au în spate dorința de a-și proteja copilul. Haideți să o împachetăm astfel încât să existe un răspuns pozitiv. Ce-ai simți însă dacă cineva, ție ca adult, ți-ar interzice lucruri?”, mai spune Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Categorii: Știri
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