De ce e important ca adolescenții să aibă independență VIDEO

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Specialiștii în psihoterapie recomandă părinților să acorde suficient spațiu, astfel încât aceștia să se simtă independenți și să descopere realitatea care-i înconjoară.

„Poziția pe care o avem în relația cu adolescență, dacă până la această etapă am fost noi deschizători de drumuri, acum adolescentul are nevoie să treacă el în fața noastră și să aibă experiențe. Experiența limită, a refuzului, pentru că acum se formează un find tuning. El învață acum limitele sociale. Unde sunt limitele lui, ale celorlalți, unde încetează. Acum învață singuri” susține Yolanda Crețescu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Terapeuții consideră că este important ca părinții să confere suficient de mult spațiu adolescenților.

„Cred că important este să facem un pas în spate, chiar dacă suntem debusolați, că cel mic nu mai răspunde la stimuluii părinților„ mai spune Yolanda Crețescu, psiholog, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Categorii: Exclusiv, Video
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