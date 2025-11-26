Dentist din Găești, reținut pentru agresiune sexuală

poliție spital
Medicul stomatolog ar fi agresat o tânără de 24 de ani pe care a pretins că vrea să o angajaze la cabinetul său. Dentistul este acuzat și de distrugere într-o altă anchetă, în această cauză fiind plasat sub control judiciar.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti – Biroul Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind un bărbat de 53 de ani, din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală” informează IPJ Argeș.

Sursa citată a precizat că incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 05 septembrie.

”În timp ce bărbatul se deplasa cu autoturismul personal pe autostrada Curtea de Argeş – Piteşti, având ca pasageră o femeie de 24 de ani, din municipiul Piteşti, care îl însoţea, în vederea unei posibile angajări, ar fi oprit autoturismul într-o zonă izolată, pe un câmp. În aceste împrejurări, prin constrângere, acesta ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate”, a mai transmis Poliţia.

