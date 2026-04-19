Dr Sandra Alexiu, critică la adresa curentului antivaccinist: România nu îşi asumă cu curaj salvarea copiilor ei

Curentul antivaccinist este tot mai prezent în România, iar din cauza lui copiii, în special, sunt expuși riscului de îmbolnăvire. Afecțiuni grave precum rujeola sau tusea convulsivă revin în atenția medicilor pe fondul scăzut al vaccinării.

Președintele Asociației Medicilor de Familie București, dr. Sandra Alexiu, a atras încă o dată atenția cu privire la riscurile la care copiii sunt expuși atunci când nu sunt imunizați.

Dr Sandra Alexiu, critică la adresa curentului antivaccinist

Totodată, medicul Sandra Alexiu a criticat și atitudinea celor care susțin curentul antivaccinist în România. De asemenea, aceasta a precizat că România poate face mai mult, din punct de vedere instituțional, pentru a preveni această atitudine.

„Zone întregi din România sunt bombardate de ani de zile de mediile închise, deseori religioase, cu informaţii false despre vaccinuri. Comunităţi întregi de părinţi care nu au avut aceste boli şi au fost feriţi de sechele şi nenoriciri prin vaccinare refuză acum vaccinarea copiilor lor la sfatul unor şarlatani cu scopuri financiare evidente. În aceste zone, România a înregistrat constant focare epidemice de rujeolă. Iar acum apar consecinţele, pentru că realitatea nu iartă” a scris dr. Sandra Alexiu.

Aceasta a mai precizat și că: „Şarlatanii nu prezintă dovezi ştiinţifice, ci minciuni frumos impachetate în luciu şi lacrimi, cu toate că uneori sunt şi medici printre ei, o adevărată ruşine pentru breasla medicală cărora Colegiul Medicilor ar trebui să le ridice dreptul de a practica medicina, pentru că îşi pun pacienţii în pericol”.

Riscurile pentru sănătate

Copiii nevaccinați prezintă numeroase riscuri pentru sănătate. Dincolo de infectarea cu virusuri care provoacă boli grave, este vorba și despre complicațiile provocate de aceste afecțiuni.

„Mare parte dintre medicii care promovează vaccinarea ştiu despre complicaţiile bolilor pentru care astăzi părinţii refuză vaccinarea. Văd copii cu suprainfecţii stafilococice sau encefalite după varicelă. Văd insuficienţe respiratorii după gripă, infecţii cu VSR, tuse convulsivă, plămâni distruşi, vieţi nenorocite. Există şi lucruri care nu se văd, sau nu se văd imediat, complicaţii care apar la distanţă, după ani de zile după ce sugarul a trecut printr-o infecţie aparent uşoară, cu câteva zile de febră şi erupţie, o boală «banală a copilăriei» cum e numită rujeola de către cei care îndeamnă vitejeşte părinţii la «rezistenţă» mai spune dr. Sandra Alexiu.