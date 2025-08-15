E uimitor: Medicamente create cu ajutorul Inteligenței Artificiale!

O echipă de oameni de știință din cadrul Institutului de Tehnologie Massachusetts a realizat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, două antibiotice ce pot fi administrate în cazul gonoreei rezistentă la antibiotice și a stafilococului auriu rezistent la meticilină.

AI a reușit crearea acestor preparate farmaceutice atom cu atom, iar produsele au ucis aceste superbacterii în testele de laborator și în cele realizate pe animale. Cele două tipuri de antibiotice mai au însă nevoie de studii clinice și de ani de cercetare pentru a putea fi utilizate la scară largă.

Rezistența la antibiotice, o problemă globală

Într-o lume în care infecțiile bacteriene sunt tot mai rezistente la antibiotice, cercetarea oamenilor de știință din Massachusettes reprezintă „o a doua epocă de aur”. Rezistența la antibiotice este dată de utilizarea lor excesivă, iar asta a făcut ca bacteriile să evolueze și să nu mai fie distruse de antibioticele existente în prezent pe piață.

Oamenii de știință au calibrat Inteligența Artificială prin a-i oferi structura chimică a unor compuși foarte cunoscuți, dar și o serie de informații prin care acești compuși ar putea încetini creșterea diferitelor specii de bacterii.

Astfel, AI a reușit să delimiteze acele bacterii afectate de diferite structuri moleculare. „Ne bucură nespus faptul că am putut demonstra cum AI ne poate ajuta să creăm antibiotice complet noi„ susține profesorul James Collins, de la MIT, pentru BBC.