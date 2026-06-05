Ecografia doppler și importanța pentru diagnosticul corect al bolilor vasculare VIDEO

Ecografia doppler reprezintă o metodă de diagnostic pentru sănătatea vaselor de sânge și buna funcționare a sistemului circulator. Dacă sunt probleme, ele pot fi observate de medici cu ajutorul ecografului.

„Ecografia doppler vasculară este o metodă de diagnostic, esențială pentru diagnosticul bolilor vasculare. Acest tip de ecografie ne ajută să vizualizăm circulația sângelui în artere și în vene. Prin această metodă, putem să vedem dacă un anumit teritoriu este vascularizat bine sau nu, dacă există un reflux venos în acel teritoriu. Ne facem un tablou general, despre circulația sângelui din acea parte a corpului” a explicat dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Metoda de investigații doppler este neinvazivă și nu provoacă durere. Iar informațiile pe care le oferă sunt relevante pentru a stabili un diagnostic potrivit.

„Este o metodă neinvazivă, nedureroasă, folosește ultrasunetele, nu radiații ionizante. Nu necesită substanță de contract, nu facem înțepături sau tăieturi. Aduce multe informații referitoare la starea de sănătate a pacientului”, mai spune dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie cardiovasculară, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.