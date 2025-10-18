Explozie în Capitală: Unul dintre copiii răniți a fost externați

În urma exploziei petrecută ieri la București, în cartierul Rahova, au fost răniți doi copii. Aceștia au fost internați la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, iar unul dintre ei a fost externat în cursul zilei de sâmbătă. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății.

„Din cei doi copii internați ieri (n.r. – vineri) la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’, un pacient a fost externat astăzi după evaluarea medicală realizată de către cadrele medicale” potrivit Ministerului Sănătății.

Cel de-al doilea minor, o adolescentă de 17 ani, aceasta a fost operată, iar în prezent se află în stare stabilă pe secția ATI a Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București.

Medika TV a relatat aici și aici despre starea victimei exploziei din Capitală. În cartierul Rahova din București a explodat un bloc de locuințe din cauza unei acumulări de gaze naturale.