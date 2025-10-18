Starea victimelor exploziei din Capitală: Bărbat transferat în Austria, adolescenți în stare stabilă

Explozia petrecută vineri la un bloc din București, cartierul Rahova, a făcut 15 victime și a luat 3 vieți. Supraviețuitorii au fost transportați de urgență la spitalele din București, acolo unde a fost instituită o celulă de criză. Unele persoane au suferit arsuri grave, în cazul acestora fiind necesar transferul pacienților către spitale din străinătate.

De altfel, Ministerul Sănătății a anunțat încă de vineri faptul că în cazul persoanelor cu arsuri grave se va lua măsura transferului în străinătate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a informat de dimineață cu privire la faptul că un bărbat de 58 de ani, cu arsuri grave a fost transferat în Austria.

„O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate. Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării” potrivit IGSU.

Totodată, doi minori răniți în urma exploziei au fost transportați la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Despre starea lor, cadrele medicale precizează că sunt bine și se află sub monitorizare medicală.