Factorii de risc responsabili de apariția bolilor VIDEO

Bolile sunt rezultatul a numeroși factori de risc. Fie că vorbim despre stilul de viață sau de un episod foarte stresant, toți acești factori ne provoacă boli în organism.

„În mod clasic, factorii predispozanți pentru boli sunt factorii genetici, adică moștenirea genetică, evident factori de mediu, stilul de viață, alimentașia, lipsa mișcării și a somnului și așa mai departe” susține dr. Emilia Drăgulin, medic primar ATI și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În ultima vreme se pune accent pe emoțiile negative și felul în care ne influențează funcționarea organismului.

„Pe lângă aceștia epigenetica și neuroștiința ne-au adus informații noi și extrem de valoroase. Corpul uman funcționează într-un mod inteligent, iar creierul e ca serverul unui computer pentru că deține multe informații. Există o structură în creier, denumită creier emoțional care rolul de a procesa emoțiile. Când se manifestă emoții gen frică, teamă se stimulează hipotalamusul ce duce la eliberarea hormonilor de stres. Dacă stresul devine cronic, așa cum se întâmplă mult în zilele noastre, aici intervine epigenetica care spune că ADN-ul se metilează și predispune organismul la boli grave” mai spune dr. Emilia Drăgulin, medic primar ATI și psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.