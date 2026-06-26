Vacanța și igiena orală. Ce ne recomandă dr. Lorelei Nassar VIDEO

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Vacanța înseamnă deconectare de la toate responsabilitățile. Medicii stomatologi atrag atenția că prin această deconectare oamenii renunță, de dragul vacanței, la igiena orală. Iar acest comportament ne afectează sănătatea.

„Vacanța, atât de mult așteptată de noi, înseamnă și o întrerupere a rutinei de zi cu zi. Și clar, în privința igienei dentare, sunt sigură că așa se întâmplă” susține dr. Lorelai Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Dr. Lorelei Nassar susține că, nu de puține ori, oamenii consideră că igiena orală este mai de grabă o responsabilitate riguroasă.

„Deosebit de igiena corporală, igiena orală are puțin de conotație de chin sau pedeapsă. Trebuie să fim atenție la mișcările cu care periem, la tot ritualul pe care trebuie să-l facem” mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

 

Categorii: Știri, Video
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