Federația „Solidaritatea Sanitară”, scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan

Sindicaliștii din cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în urma afimarțiilor pe care șeful guvernului de la București le-a făcut cu privire la sistemul medical din România.

„Domnule Premier,

În conferința publică de vineri, 21.11.2025, ați formulat o serie de afirmații referitoare la situația din spitalele publice care, în forma în care au fost prezentate, dezinformează opinia publică.

Vă semnalăm mai jos trei dintre cele mai grave erori, însoțite de datele reale, verificabile.

„Toate sporurile din spitale sunt date la nivel maxim!”

Această afirmație este falsă.

a) În niciun spital public din România angajații nu primesc sporurile pentru condiții de muncă la nivelul maxim.

Motivul este simplu și poate fi verificat oricând:

Toți angajații au sporurile pentru condiții de muncă (doar ele sunt între minim și maxim) raportate la salariul de bază din anul 2018.

Nivelul maxim al sporului trebuie calculat, conform legii, ca raport dintre procentul sporului și salariul de bază în plată (actual). Atâta vreme cât sporurile sunt raportate la salariul de bază din 2018, niciun spor pentru condiții de muncă nu atinge nivelul maxim legal.

Situația este, de fapt, chiar mai gravă:

Majoritatea angajaților din sănătate au în prezent sporul pentru condiții de muncă sub nivelul minim (care rezultă din raportarea procentuală a sporului la salariul de bază în plată)” este unul din punctele scrisorii pe care sindicaliștii din cadrul Federației „Solidaritatea Sanitară” l-au trecut în scrisoarea înaintată premierului Ilie Bolojan.

Mai mult, sindicaliștii se opun reducerii cu 10% a veniturilor personalului din sănătate.