Fructul-vedetă din Uniunea Europeană. A primit certificarea că este cu adevărat sănătos

Uniunea Europeană a oferit prima certificare de sănătate unui produs proaspăt fructului kiwi. Este necesar să consumăm doar două fructe de kiwi pe zi pentru a ne menține organismul sănătos. Primele demersuri privind obținerea acestei certificări au fost realizate în 2018, producătorii oferindu-le organizațiilor europene peste 19 studii de specialitate care demonstrează efectele benefice pe care kiwi le are asupra sănătății tractului digestiv.

După îndelungi teste și studii, kiwi a devenit primul fruct proaspăt care obține certificarea oficială de sănătate pe care o conferă Uniunea Europeană. Datorită acestei certificări, reclamele și ambalajele pot menționa care sunt beneficiile consumului de kiwi. Porția zilnică recomandată este de 200 de grame, adică atât cât cântăresc două fructe.

Studiile de specialitate arată fructul kiwi are efecte benefice asupra tranzitului intestinal.

O procedură strictă

Obținerea unei astfel de certificări nu este deloc simplă. Asociația de producători sau compania care produce astfel de alimente depune o cerere la care adaugă studiile de specialitate cu privire la efectele beneficie ale produsului. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară evaluează toate aceste dovezi. Dacă acest organism dă undă verde pentru certificare, atunci Comisia Europeană și statele membrei decid în favoarea certificării.

Cererea pentru obținerea certificatului de sănătate în cazul fructului kiwi a fost depusă încă din 2018, de cel mai mare producător din lume, o firmă din Noua Zeelandă. Ceea ce a convins oficialii europeni să confere certificarea este afirmația potrivit căreia: „consumul regulat de kiwi verde contribuie la menținerea unei defecații normale”. Această afirmație a fost demonstrată prin 19 studii de specialitate și analize amănunțite. Agenția Europeană privind Siguranța Alimentară a concluzionat astfel că datorită fibrelor pe care le conține, kiwi poate avea efecte pozitive asupra tranzitului intestinal.