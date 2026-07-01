Tendițe și tehnologii care schimbă complet tratamentele de estetică dentară

Digitalizarea și inteligența artificială transformă modul în care sunt planificate și realizate tratamentele de estetică dentară. Dacă în trecut soluțiile erau standardizate și presupuneau intervenții mai invazive, astăzi accentul este pus pe tratamente personalizate, adaptate fizionomiei fiecărui pacient.

Invitată în emisiunea „Doctor Medika”, Dr. Silvia Zaharii, medic specialist în Protetică dentară în cadrul clinicilor DENT ESTET, a explicat cum tehnologiile digitale schimbă experiența pacientului și contribuie la obținerea unor rezultate mai precise și mai naturale.

O nouă viziune asupra planurilor de tratament

În prezent, planificarea unui tratament de estetică dentară include fotografii de diagnostic, scanări intraorale și, în anumite cazuri, scanări faciale 3D, toate integrate în softuri digitale care permit simularea viitorului zâmbet înainte de începerea tratamentului.

Astfel, pacientul poate înțelege mai bine rezultatul final, iar echipa medicală beneficiază de o predictibilitate mult mai mare în fiecare etapă a tratamentului.

„Într-adevăr, tehnologia ne ajută mult și ne ajută să colaborăm cu celelalte discipline. Ne ajută pe mai multe planuri, ne-am schimbat total perspectiva prin care gândim un plan de tratament și felul în care îl aplicăm”, precizează Dr. Silvia Zaharii, medic specialist Protetică dentară.

Viitorul esteticii dentare înseamnă naturalețe

Schimbarea nu se produce doar în cabinet, ci și în mentalitatea pacienților. Dacă în urmă cu câțiva ani „zâmbetul de Hollywood” era idealul absolut, astăzi oamenii își doresc un rezultat natural, care să respecte trăsăturile feței și personalitatea fiecăruia.

„Tehnologia a schimbat cumva și perspectiva pacientului. El a înțeles cât de important este ca rezultatul final să fie natural, a renunțat la ideea unui zâmbet de Hollywood și a înțeles că restaurările estetice sunt naturale și trebuie să fie naturale”, subliniază Dr. Silvia Zaharii.

În plus, materialele moderne și tehnologiile digitale permit realizarea unor tratamente din ce în ce mai conservative, care păstrează o parte cât mai mare din structura naturală a dintelui și oferă rezultate estetice armonioase, adaptate fiecărui pacient.