De ce trebuie copiii să ajungă la stomatolog înainte de apariția durerii: perspectiva psihologului de la DENT ESTET 4 KIDS

Prima vizită la medicul stomatolog pediatru este recomandată odată cu apariția primului dinte. De ce? Pentru că prevenția și familiarizarea timpurie cu mediul medical sunt esențiale pentru a evita frica, anxietatea și tratamentele dificile.

Invitată în emisiunea „Doctor Medika”, Bianca Radu, psiholog în cadrul clinicilor DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS, explică rolul unui psiholog în clinicile stomatologice și cum lucrează acesta împreună cu echipa medicală pentru ca cei mici să aibă o experiență pozitivă încă de la primele interacțiuni cu cabinetul.

Copiii învață frica de dentist

Teama de stomatolog apare din experiențele și mesajele transmise de adulți sau din poveștile pe care copiii le aud înainte de prima vizită în cabinet. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca părinții să evite descrierile care accentuează durerea sau teama, dar mai ales amenințări de genul: „Dacă nu mânânci, te duc la doctor”.

„Copiii învață frica de la modelele pe care le au, fie de la adulții din viața lor, fie prin poveștile pe care le aud. Pentru că au o imaginație foarte bogată, copiii filtrează aceste informații și le amplifică. Și ajung să anticipeze teama, durerea. Sfatul meu pentru părinți este să nu intre în foarte multe detalii și, dacă nu există suficiente informații, să ofere medicului stomatolog pediatru posibilitatea de a explica, pe înțelesul copiilor, cum va decurge vizita și ce tratamente urmează să se aplice”, explică Bianca Radu, psiholog în cadrul clinicilor DENT ESTET 4 KIDS.

Psihologul și medicul formează o echipă pentru confortul copilului

În stomatologia pediatrică, rolul psihologului este de a facilita relația dintre copil, familie și medicul stomatolog. Împreună, aceștia adaptează modul de comunicare la vârsta, personalitatea și nevoile fiecărui copil, astfel încât vizita la dentist să fie percepută ca o experiență sigură și predictibilă.

„Vizitele preventive, realizate înainte de apariția durerii, îi permit copilului să se familiarizeze treptat cu cabinetul stomatologic și cu echipa medicală. În acest fel, se construiește încrederea, iar șansele ca viitoarele tratamente să fie acceptate cu ușurință cresc considerabil. Scopul este ca mersul la stomatolog să devină o rutină firească, asociată cu grija pentru sănătate, și nu cu teama sau disconfortul.”, explică Bianca Radu, psiholog în cadrul clinicilor DENT ESTET 4 KIDS.