Incendiu la Dragonul Roșu: valori ridicate de poluare în București

Un incendiu puternic a izbucnit marți seara, 26 august, în complexul comercial Dragonul Roșu din Dobroești, județul Ilfov. Ministerul Mediului anunță că monitorizează în timp real calitatea aerului din București și localitățile din jur.

„Suntem în contact permanent cu ISU și cu toate autoritățile de intervenție. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu.

Trei autolaboratoare mobile măsoară nivelul particulelor în suspensie și al gazelor toxice. Stațiile fixe din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului au înregistrat creșteri mari ale particulelor PM10, mai ales în sudul și estul Capitalei. În această dimineață, valorile au ajuns la 200 µg/m³ în condiții de calm atmosferic. În prezent, concentrațiile au început să scadă, dar rămân ridicate în cartiere precum Berceni, Titan și Mihai Bravu.

„Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor. După stingerea incendiului, Garda Națională de Mediu va face un control pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale”, a mai precizat Buzoianu.

Autoritățile recomandă oamenilor să evite activitățile în aer liber în zonele unde fumul este vizibil sau mirosul este puternic, să țină ferestrele închise și să fie deosebit de atenți copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme respiratorii.